Zingen, knoeien én koken op een kinderdagverblijf met de allerkleinsten: 'Zien eten doet eten'

Op een tafel die normaal gesproken bezaaid ligt met blokken en ander speelgoed, staan kinderen nu te popelen om juf Kristel mee te helpen. Ze kunnen niet wachten tot ze een schortje aan krijgen en het 'hun' beurt is om groenten te snijden.

'Er gaat wel eens wat fout'

De tweejarige Jelte bijvoorbeeld. Het jochie glundert van oor tot oor wanneer hij eindelijk mag helpen. Binnen twee tellen ligt er een champignon op de grond, raapt 'm op, pakt een nieuwe en gaat onverminderd geconcentreerd door. "Ja, er gaat wel eens wat fout", zegt Claudia Bervaes lachend.

Totaal verschillende maaltijden

Volgens de vestigingsmanager wordt er één keer per week gekookt bij de opvang. Een warme maaltijd in plaats van een boterham met worst. Dat koken gebeurt steeds door een andere leidster. Hierdoor worden er totaal verschillende maaltijden bereid. "Thuis wordt vaak alleen gekookt wat de ouders erg lekker vinden. Wat ze niet graag eten wordt dan meestal niet gemaakt. En dat is wel heel belangrijk."

Het idee is dat de kinderen op deze manier toch allerlei gerechten proeven en leren eten. "Zien eten, doet eten", denkt Claudia. Het komt bijna nooit voor, maar stel dat een kind het eten écht niet lust, dan is er geen man overboord. "We willen wel graag dat ze het proberen maar anders hebben we altijd nog een boterham voor ze."

Veiligheid staat voorop

Kinderen vanaf twee jaar mogen meehelpen met koken. "Thuis is daar vaak minder tijd voor. Daar moet je ook de was doen en allerlei andere huishoudelijke taken." De veiligheid staat voorop dus de leidsters laten de kinderen geen moment alleen met een mes of ander keukengerei. Een enkele keer gebeurt er wel eens een ongelukje. "Soms moeten we een stukje paprika of iets weggooien of ze eten het stiekem al op." Maar dat is dan ook het ergste wat er mis kan gaan.

Naud en Jelte vinden het leuk om samen champignons te snijden

Voor de ouders heeft het ook een groot voordeel. "Het is soms ook wel eens fijn om je kind aan het einde van de dag op te halen en gewoon iets makkelijks te eten zoals een soepje of een gebakken ei."Het hoeft dus een keer niet die verantwoorde maaltijd te zijn.

Geluksdag voor Lotte

Voor de driejarige Lotte is het feest deze maandag. Haar favoriete gerecht is pasta met tomaat. En laat nou net dát gerecht klaargemaakt worden. Waar ze juf Kristel mee gaat helpen? "Tomaten snijden."

En hup... weg is Lotte. Ze moet er tenslotte nog mee beginnen. Haar tweelingbroer Julian heeft juist pech. Hij eet het liefst stamppot met een gehaktbal.