Vosje met verbrijzeld pootje gevonden in struiken, dierenambulance kon hem niet meer redden

EINDHOVEN -

De Dierenambulance Brabant Zuid-Oost kreeg dit weekend meerdere meldingen over een jong vosje dat zich schuilhield in het struikgewas van een bosgebied tussen Eindhoven en Nuenen. Hij liep niet weg als mensen hem benaderden. Toen de ambulancebroeders het beestje aantroffen, was hij niet meer te redden. “Inslapen was de enige optie.”