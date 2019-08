Automobilist die verantwoordelijk is voor dood 16-jarige Lola wordt niet vervolgd

De 86-jarige automobilist die een jaar geleden de toen 15-jarige Lola Depypere aanreed op de Witrijtseweg in Bergeijk, wordt daarvoor niet vervolgd. Het meisje overleed afgelopen vrijdag op 16-jarige leeftijd alsnog aan de gevolgen van het ongeluk. Het Openbaar Ministerie laat maandag weten dat de zaak is geseponeerd omdat de man ‘een onvoldoende mate van verwijt valt te maken’.

Volgens de politie werd de bestuurder zeer ernstig verblind door laagstaande zon. Bij het seponeren is geen rekening gehouden met de leeftijd van de verdachte die destijds 85 jaar oud is.

'Geen enkele blijk van medeleven gehoord'

De familie van Lola is zeer openhartig over haar strijd en haar overlijden. Op een website heeft de familie een jaar lang updates geplaatst over het meisje.

Kort na het ongeluk schreef de familie: “Bedankt dader. Tot op heden nog geen enkele ‘sorry’ of blijk van medeleven gehoord.” Het is niet duidelijk of de man en de nabestaanden inmiddels contact hebben gehad met elkaar.