Uitklapbare toren van TU/e moet festivals voorzien van schone energie

De uitvinding van de TU/e is in een dagje op te bouwen en is een alternatief voor de vervuilende diesel die op festivals gebruikt wordt. “Aggregaten maken herrie en zijn milieuonvriendelijk”, vertelt Faas Moonen van de TU/e.

'Tien minuten geen stroom is paniek'

Moonen legt uit waarom het zo’n belangrijke uitvinding is. “We moeten elk moment van de dag stroom aan een festival kunnen leveren. Als er tien minuten geen stroom is, is er paniek.”

Bij de GEM-Tower wordt de energie opgevangen in een enorme batterij. Hieronder kan je zien hoe het werkt. De tekst gaat verder onder de video.



Storm en noodweer

De GEM-Tower is helemaal festival-proof. Hij is namelijk in een windtunnel getest op storm en noodweer. Over twee weken wordt hij voor het eerst écht getest op het Belgische festival Pukkelpop.

Helaas heeft een groot festival aan één toren niet genoeg, maar wie weet zien we in de toekomst op elk festival een paar van die Eindhovense GEM-Towers staan.