Schietpartij aan Oudendijk in Oud Gastel: kogelhulzen gevonden in achtertuin appartementencomplex

OUD GASTEL -

Er zijn in de nacht van maandag op dinsdag aan de Oudendijk in Oud Gastel schoten gehoord. Bij de politie kwamen hierover rond kwart voor vier meerdere meldingen binnen. Agenten die naar de Oudendijk gingen, vonden daar in de tuin van een appartementencomplex verschillende kogelhulzen. "We gaan uit van een schietpartij", laat een woordvoerder dinsdagochtend weten.