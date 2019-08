Schoten gehoord aan de Oudendijk in Oud Gastel, politie vindt meerdere kogelhulzen

Er zijn in de nacht van maandag op dinsdag aan de Oudendijk in Oud Gastel schoten gehoord. Bij de politie kwamen hiervan rond kwart voor vier meerdere meldingen binnen. Agenten die naar de Oudendijk gingen, vonden daar in de tuin van een appartementencomplex verschillende kogelhulzen.

Op die plek werd niemand aangetroffen. Het is dan ook niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.

Ze vraagt getuigen die iets gehoord of gezien hebben zich te melden. Ook is de politie op zoek naar camerabeelden.