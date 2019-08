Politie jaagt met hond en drone op grasmaaierdieven in Breda

De politie heeft dinsdagochtend jacht gemaakt op een stel grasmaaierdieven in Breda. De twee mannen zouden op de Weidehek in Breda een kleine vrachtwagen met daarop een gemotoriseerde grasmaaier hebben gestolen. De twee dieven zijn nog niet gepakt.

Na de inbraak op de Weidehek zag een agent de twee dieven. Hij ging achter ze aan en wist bij een van hen pepperspray in het gezicht te spuiten. Door de wind kreeg de agent zelf ook pepperspray in zijn ogen. De twee mannen konden vervolgens ontkomen.

Dankzij een gps-tracker werd de kleine vrachtwagen met grasmaaier teruggevonden op de Goeseelsstraat in Breda. De politie omsingelde daar het braakliggend terrein bij de Goeseelsstraat en de Teteringsedijk om de dieven te vinden.

Drone

De politie zocht met een hond. Ook werd een drone ingezet, maar op de beelden van de drone waren de mannen niet te zien.

De dieven wisten ondanks de flinke inzet van de politie te ontkomen. Het gaat om twee getinte mannen, één droeg een grijze trui en zwarte broek. De ander was helemaal in het zwart gekleed. Ook had een van de mannen een baardje.