Man (61) wacht op internetdate en wordt vol op zijn mond geslagen door drie jongens

Een 61-jarige man is maandagavond flink te grazen genomen door drie jongens toen hij in Tilburg op zijn internetdate zat te wachten. Hij werd onder meer bedreigd met een mes en vol in het gezicht geslagen.

De man, die zelf in de gemeente Uden woont, zat rond tien uur 's avonds in zijn auto op de Alpenlaan in Tilburg te wachten op zijn date met een vrouw, toen zijn autodeur werd opengetrokken door een groepje jongemannen. Een van de drie jongens bedreigde hem met een mes. "Hij werd met het mes in zijn zij geprikt en op zijn wang. Maar hij raakte hierdoor niet gewond", zegt een politiewoordvoerder.

De jongens pakten zijn autosleutel af en liepen weg. Het slachtoffer probeerde hulp te zoeken in de straat, maar nergens werd opengedaan. De man besloot daarom weer in zijn auto te gaan zitten.

Drie tanden kwijt

Toen de jongens even later weer terug kwamen, trokken ze zijn deur opnieuw open. Een van hen sloeg de man hard in het gezicht waardoor hij drie tanden kwijtraakte.

De politie heeft in de buurt onderzoek gedaan, maar de jongens werden niet meer teruggevonden. Waarom de jongens de man aanvielen en of zij wisten dat hij een date had is nog niet bekend. "Dat wordt allemaal onderzocht." Mensen die meer weten of mogelijk camerabeelden hebben, kunnen zich bij de politie melden.