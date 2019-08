Geen 400, maar 1000 ideeën voor nieuwe naam fusiegemeente

Op basis van ervaringen van andere gemeenten van vergelijkbare grootte, werden volgens de burgemeester ongeveer vierhonderd suggesties voor namen verwacht. “Dat het nu meer dan verdubbeld is, getuigt van de grote betrokkenheid van de inwoners van de drie gemeenten”, laat ze weten.



Dat er tussen de ruim duizend inzendingen dubbelingen zitten, ligt volgens een woordvoerder van de gemeente Boxmeer voor de hand. “Meer dan duizend unieke namen zou wel heel bijzonder zijn”, geeft ze aan. Welke namen zijn ingestuurd, weet ze niet. “Alle suggesties gaan nu naar de naamgevingscommissie”, legt ze uit.

Top 3

Die commissie kan dus aan de slag. Waarschijnlijk buigt zij zich donderdag al over de inzendingen, laat een woordvoerder van de gemeente Sint Anthonis weten. De naamgevingscommissie bestaat uit drie inwoners per gemeente. De voorzitter is René Bastiaanse van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) én oud-presentator van het populaire tv-programma De Wandeling van Omroep Brabant.

De commissie presenteert waarschijnlijk in de tweede week van september een top 3.

Stemmen

Vervolgens kunnen inwoners hun stem uitbrengen op hun favoriete naam. Ruim op tijd, want de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis gaan per 1 januari 2022 samen. Grote vraag is dus waar de inwoners van de nieuwe gemeente dan voortaan thuiskomen.