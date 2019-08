Meisje (15) en jonge vrouw (23) verkracht, verdachte Eindhovenaar gearresteerd

Een 25-jarige man uit Eindhoven is in de nacht van zondag op maandag gearresteerd op verdenking van verkrachting. De man zou vorige week een jonge vrouw en een meisje hebben verkracht in Eindhoven en Valkenswaard.

Een 23-jarige Française was vorige week zijn eerste slachtoffer. De vrouw liep woensdagochtend 31 juli op de Hertogstraat in Eindhoven richting haar hotel toen ze door een man werd aangesproken. Hij reed op een scooter en bood haar aan haar naar het hotel te brengen. De man had echter andere plannen en reed richting Genneper parken in stadsdeel Stratum.

Bij het Tongelreeppad trok hij haar met geweld de bosjes in en zou hij haar hebben verkracht. De vrouw liep meerdere kneuzingen op over haar hele lichaam, schrijft de politie.

15-jarige meisje verkracht

De tweede verkrachting vond afgelopen zondag, 4 augustus, plaats in Valkenswaard. Een 15-jarige meisje werd rond halfzeven 's ochtends door hem bedreigd en geslagen in een steegje in het centrum van Valkenswaard. Hij dwong haar achterop zijn scooter te springen.

Hij verkrachtte het meisje in een bosperceel aan de Eindhovenseweg in Valkenswaard. Het slachtoffer raakte onder meer gewond in haar gezicht.

Derde keer

Een andere vrouw kwam goed weg toen ze de man op de Vestdijk in Eindhoven tegenkwam. De 23-jarige vrouw werd door een man op een scooter aangesproken. Hij bleef haar achtervolgen, terwijl zij doorfietste. Ze kwam al snel bij haar huis aan en kon hem zo van zich afschudden.

De politie brengt de verkrachtingen bewust nu pas voor het eerst naar buiten. "We hebben erg getwijfeld om dit te doen. We hadden namelijk veel aanwijzingen en we wilden niet het risico lopen dat hij sporen kwijt zou maken als we de verkrachtingen eerder naar buiten zouden brengen", verduidelijkt een woordvoerder van de politie. "Dat we het nu pas brengen, betekent niet dat de zaken niet onze aandacht hadden. We hebben er meteen een groot rechercheteam op gezet", benadrukt hij.

Andere slachtoffers

De politie kan nog niet zeggen of de man meer slachtoffers heeft gemaakt. "De man is een paar dagen actief geweest. We verwachten niet dat hij nog meer slachtoffers heeft gemaakt, maar we kunnen het ook niet uitsluiten."

De politie zoekt nog dringend naar getuigen. Specifiek zoekt de politie naar een fietser die de man zou hebben aangesproken rond het moment dat het 15-jarige meisje werd verkracht. Ook zoekt de politie twee vrouwen die voorbij reden in een auto en iets zouden hebben geroepen.