Vrouw met scootmobiel ten onrechte geweigerd in gloednieuwe bieb Tilburg

De bibliotheek aan het Wagnerplein in Tilburg heeft een vrouw die in een scootmobiel zat, onterecht geweigerd. Dat heeft het College voor de Rechten voor de Mens dinsdag bepaald in een zaak die door de vrouw was aangespannen.

Vroeger mochten de bestuurders van scootmobielen wel binnen, maar sinds de bieb in een gloednieuw gebouw aan het Wagnerplein is gevestigd, werden ze bij de deur geweerd, net als bij de tussentijdse locatie. Volgens de bibliotheek konden ze met hun scootmobiel in de smalle gangen zaken beschadigen of andere mensen raken. Ze waren alleen welkom als ze in een rolstoel overstapten.

Een van de geweigerde mensen diende een klacht in bij het College voor de Rechten van de Mens. Een bibliotheek mag geen onderscheid maken op grond van handicap of chronische ziekte bij het aanbieden van goederen of diensten, stelt dit College nu.

Vanwege reuma niet in rolstoel overstappen

De bibliotheek moet de klagende vrouw toelaten, luidt het oordeel. "Hierbij is van belang dat zij vanwege haar reuma niet in staat is om over te stappen in een handbewogen rolstoel en zich hierin zelfstandig te verplaatsen. Wanneer zij zou worden geduwd door een medewerker van de bibliotheek, verliest zij haar zelfstandigheid. Ook kan zij de bibliotheek niet in haar elektrische rolstoel bereiken, omdat de afstand tot haar woonhuis te groot is."

Het standpunt dat mensen in een rolstoel in het verleden beschadigingen hebben aangericht, vindt het College onvoldoende onderbouwd.

Bij de bibliotheek was niemand bereikbaar voor een reactie. Het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens geldt ook voor andere mensen in een scootmobiel, die niet over kunnen stappen in een gewone rolstoel.