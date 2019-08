Schipper mag ik overvaren? Volop vakantiepret op de veerpont

De hele dag varen ze over de Maas Brabant uit, en Brabant in. En zeker nu het zomer is, zitten de pontjes van De Maasveren vol met vrolijke vakantievierders. Op de fiets, wandelend, of in een blitse cabrio, het maakt niet uit of mensen genieten van het mooie weer en van de overtocht.

In de ochtend is het nog niet heel erg druk. Schipper Leo 't Hooft kan rustig op gang komen. Hij doet het werk al 25 jaar. Dinsdagochtend vaart hij heen en weer tussen Maren-Kessel en het Gelderse Alem. Één van de vijf pontjes van De Maasveren. "Het leukste is om met de mensen te praten", zegt hij. En dat zijn allerlei verschillende soorten mensen. Nu het vakantie is, is er weinig woon-werkverkeer, maar zijn er wel veel recreanten.

Zoals Martine, Suze en Ank. Ze komen uit Huizen en Bergen en zijn collega's. "We zijn gisteren begonnen in Den Bosch met een Bossche bol, en zijn daarna gaan wandelen. Onderweg hebben we ergens geslapen, en vandaag eindigen we in Rossum." Ze hebben een kaart onder de arm.

De Bossche Bol is populair, want een viertal fietsers is er juist naar onderweg. "We liggen een stukje verderop met onze boot, en dan gaan we nu lekker fietsen." En dat is gezellig omdat we gezellige vrienden hebben", lachen ze.

Groepsappje

Ook Pierre en Imme uit Rijswijk stappen op de veerpont. Ze zijn met de fiets op vakantie en gaan langs de Maasroute. Pierre eet lekker een worstenbroodje. "Dat kan hij wel gebruiken, want je verbrandt veel calorieën als je fietst", zegt Imme. Wanneer er een flinke groep vrolijke Brabanders de pont op fietsen wordt het helemaal gezellig. "We zitten in een groepsappje van de wijkvereniging in Boxtel. Daar stelde iemand voor om een dagje te gaan fietsen, van terras naar terras, dat leek iedereen wel leuk."

Wie er ook altijd wel in z'n sas is, is veerman Ad van Zoest, hij vaart op de pont tussen Lith en het Gelderse Alphen. "Ik houdt de sfeer er altijd goed in. Dat is ook het leuke, lekker een praatje maken met mensen", zegt hij. Toch wordt er niet alleen maar gelachen. "Ik sprak een man wiens vrouw net overleden was, ja dan luister je daar ook naar", zegt hij. Toch duren de gesprekjes allemaal niet heel lang, want in een tot drie minuten is de pont al weer aan de andere kant.

Contant betalen

Eigenlijk verloopt het altijd vlekkeloos op de pontjes van de Maasveren. Behalve als mensen geen contant geld bij zich hebben. "Je kunt hier niet pinnen", legt directeur John van Akker uit. "Er staan overal borden, maar mensen rijden toch de pont op. Dan kunnen ze het ter plekke overmaken, en anders moeten ze terug de boot af, en eerst gaan pinnen. Het moet toch gewoon allemaal betaald worden."

De zonnige dag loopt ten einde, en mensen beginnen aan de terugweg. "wij gaan nu lekker koffiedrinken", zegt een man die de pont naar Lith op fiets. Samen met zijn zus fietst hij iedere dag 25 kilometer, en de ronde zit er net op. "Dus nu gaan we weer lekker naar huis, het allermooiste stukje van Brabant", lacht hij.