Steeds meer hotels in Brabant: 'De regio heeft zich enorm ontwikkeld'

Nederland telt steeds meer hotels. In tien jaar tijd kwamen er bijna tweeduizend bij, aldus cijfers van het CBS. Ook Brabant is populair bij toeristen en zakenmensen.

De Brabantse markt telde in 2018 bijna twee miljoen zakelijke overnachtingen, aldus Brabant Visit. Het gaat onder meer om mensen uit Duitsland en België, maar ook uit Azië. "We weten dat onder meer het erfgoed van Van Gogh in Brabant grote aantrekkingskracht heeft op de Aziatische markt."

West-Brabant telde volgens het CBS in 2019 125 hotels, Midden-Brabant had honderd hotels, Noordoost-Brabant had er 170 en Zuidoost-Brabant spande met 200 hotels de kroon.

Eén van de nieuwe hotels is het zes maanden geleden geopende The Match in Eindhoven. Een receptie kent dit hotel niet. Hotels checken zichzelf in. De hotelkamers hebben een bed, badkamer, tv en internet. Basisvoorzieningen, maar dat is volgens eigenaar Paul Schuur wat de moderne hotelgast wil. "Ze slapen hier, maar daarna zijn ze de deur uit."

Over de bezetting mag het 'hotel niet klagen'. "Die is erg goed. Vannacht is er bijvoorbeeld geen kamer meer vrij. Wat mij betreft komen er n nog enkele hotelketens in Eindhoven bij, zoals het Hilton en het Marriott. Dat geeft de stad meer aanzien."

Ko Koens, toerismeonderzoeker aan de Breda University of Applied Sciences (voorheen NHTV), denkt dat de groei van hotelkamers in Nederland nog zal toenemen. "Ook in Brabant. Je ziet hier een overloop vanuit de Randstad. Verder heeft de regio zich enorm ontwikkeld. Denk aan de technocampus Eindhoven, die trekt veel zakelijke gasten die ergens moeten slapen."