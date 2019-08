Tim (40) verkoopt zijn huis voor 30 bitcoins: 'Ze kunnen later zomaar een miljoen waard zijn'

Hun waarde schommelt net zoveel als een kleuter in een speeltuin, maar dat is voor Tim Hanekamp (40) uit Eindhoven geen enkel probleem. Hij verkoopt zijn huis voor bitcoins, de digitale munt. Voor 30 stuks om precies te zijn. "Ik ken niemand in Brabant die dit ooit heeft gedaan. Maar ik geloof in de techniek. Je kan als koper heel veel stappen overslaan. Je hoeft niet naar een bank, een hypotheekadviseur of een notaris voor geldzaken."

Het stulpje dat Tim te koop zet, staat in de Kruidenbuurt in Eindhoven. "Het ligt dichtbij de stad, de bossen en heide, de snelweg, alle voorzieningen en toch een rustige buurt", somt hij op. De waarde? Tussen de 250.000 en 300.000 euro.

Maar Tim heeft het liever in 30 digitale munten. "Voor heel veel mensen die al bitcoins hebben, is het heel handig om niet te hoeven omwisselen. Anders moet je een hypotheek afsluiten, dan moet je langs een hypotheekadviseur, heb je weer rente. Er komt zoveel bij kijken. Met zo'n bitcoin kan je een hele laag aan tussenpersonen die eraan verdienen overslaan. Hoe makkelijker het kan, hoe beter."

Ouderwetse knaken

Overigens stuurt hij mensen die nog gewoon met ouderwetse knaken willen betalen niet weg: "Nee, dat mag ook gewoon hoor. Maar er zijn denk ik heel veel mensen die bitcoins hebben en er niet heel veel mee kunnen doen. Die mensen willen misschien wel een huis ervan kopen."

Met zijn keuze voor de digitale munt, neemt hij nogal een risico. Begin dit jaar kon je één munt nog voor een schappelijke 3.000 euro kopen. Nu is de waarde zo'n 10.000 euro, dat kan ook zomaar weer veel minder worden. Tim: "Ik neem een enorm risico. Maar ik heb vertrouwen in de techniek. Ik weet dat de waarde fluctueert, maar dat ze ook altijd weer meer waard worden. Als ze even minder waard zijn dan bewaar ik ze wel."

Reizen

Zodra hij zijn digitale centen heeft ontvangen, koopt Tim er geen nieuw huis van. Ze zijn voor een avontuur: "Ik ga met een camper naar het zuiden afreizen en eindigen in Spanje. Net zolang tot het mooi is geweest."

Tim: "Misschien kan ik met bitcoins in het buitenland wel wat nieuws kopen." Een droomscenario is al weleens door zijn hoofd geschoten. "De waarde kan ooit best wel eens een miljoen per munt worden. Dan koop ik een nog veel mooier huis."