We wanen ons in Zuid-Europa: mediterrane bomen in trek

Giel Poels van de OlijfboomSpecialist in Overloon legt uit dat de mediterrane bomen om verschillende redenen steeds populairder worden. “De bomen groeien heel erg langzaam. Mensen willen niet dat ze na vijf jaar alweer nieuwe bomen moeten planten. Daarnaast zijn ze ook altijd groen. Mensen willen eyecatchers in de tuin, ook in de winter”, zegt hij.

Misschien wel de belangrijkste oorzaak is ten slotte het warme weer. “Het weer wordt in Nederland steeds beter. Daardoor komen mensen in de mediterrane sferen. Daarnaast kunnen de bomen goed tegen droogte, en dat wordt ook steeds belangrijker met het huidige klimaat.”

Bekijk de video en lees daarna verder:

Groei

Verschillende kwekerijen merken na de droogte van vorig jaar en de tropische temperaturen van dit jaar een groei in de verkoop van mediterrane bomen ten opzichte van vorig jaar. Zo zegt een verkoper van Poppelaars Tuincentrum in Breda: “Klanten laten weten dat ze bang zijn dat het alleen maar warmer wordt en daarom kopen steeds meer mensen de bomen en planten die goed tegen droogte kunnen.”

Ook bij Neutkens Planten- en bomencentrum in Knegsel merken ze een groei. “We zien dat het onder andere afhankelijk is van het weer hoeveel mediterrane bomen we er verkopen. Vorig jaar en dit jaar verkopen we vooral de palmboom, de olijfboom en de vijgenboom meer”, zegt een verkoper.

Olijfbomen, palmbomen en steeneiken

Giel Poels van de OlijfboomSpecialist laat weten dat hij vooral de olijfboom, de palmboom en de steeneik veel verkoopt. “De olijfboom is bij ons de bestseller. Dat komt omdat deze boom relatief makkelijk in onderhoud is, een mooie oude stam heeft en omdat het grijsgroene blad je aan vakantie doet denken”, legt hij uit.

Daarna wordt de palmboom het meest verkocht bij de OlijfboomSpecialist. “Deze boom kan zelfs tegen temperaturen van -18 graden. Dus in de winter overleeft hij ook”, aldus Giel. “Als derde wordt de steeneik het meest verkocht. Ook deze kan overleven in de winter en daarnaast groeit hij heel langzaam. Ideaal om te plaatsen in een kleine tuin waar hij niet te groot mag worden.”