PSV schakelt Ferry Bouman in bij bekendmaken contractverlenging Malen: 'Verrekte koekebakker'

De vorig seizoen opgebloeide aanvaller Donyell Malen heeft bijgetekend bij PSV. Dat is goed nieuws voor de Eindhovenaren, vindt ook Ferry Bouman die meespeelt in een ludiek filmpje dat werd gedeeld door PSV.

"Gakpo is goed, Bruma is goed, we hebben twee nieuwe linksbacks, we hebben een Duitser in de verdediging", analyseert de knuffelcrimineel uit de serie Undercover zijn clubje. "Heeft die Donyell Malen al bijgetekend? Hoezo niet? Ik regel het wel."

Ferry vertelt die 'verrekte koekenbakker' vervolgens via Facetime wel even hoe het zit. Eigenlijk krijgt Malen maar één optie: en dat is bijtekenen.

Bekijk de video met Ferry Bouman en Donyell Malen: