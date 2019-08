'Geen cent te makken maar wel gezellig', veld bij buurthuis verandert in camping voor minima

Ze dacht al langer na over het idee: dat het toch mogelijk moest zijn om op dat grasveld bij het buurthuis te kunnen overnachten. Gewoon, een paar nachtjes, voor mensen die helemaal geen geld hebben om écht op vakantie te gaan.

Deze zomer trok ze de stoute schoenen aan en nam contact op met het buurtcentrum. Die medewerkers zagen het plan van Cindy wel zitten. En na een bericht op Facebook liep het storm. "Ik had meteen al tig reacties en het bericht werd binnen de kortste keren al 30 keer gedeeld". Nog geen twee weken later is haar minicamping een feit.

Bekijk de video en lees daarna verder:



Armoede isoleert

Verbaasd is ze niet. "Bij de voedselbank ging het plan al rond als een lopend vuurtje. Iedereen had het er al over", zegt Cindy. Zelf schaamt ze zich totaal niet voor de financieel lastige situatie waar ze in zit. Dat sommigen dat wel doen begrijpt ze. "Maar het zou geen reden moeten zijn voor een isolement", zegt ze resoluut. Wat dat is wat vaak gebeurt. Mensen gaan de deur nog nauwelijks uit omdat ze niet mee kunnen doen met de rest. "Thuis blijven zitten is dan vaak het enige wat ouders nog doen en het is juist voor de kinderen zo belangrijk om eruit te gaan".

Het plan van Cindy kon onmiddellijk rekenen op steun. De plaatselijke Jumbo zorgde voor een grote doos met groenten, fruit, broodbeleg, pannenkoekenmeel en ontbijt. En ook buurtbewoners brengen het buurthuis ene bezoekje met kleinigheidjes voor de kampeerders. Trots laat Cindy een pan zien met daarin komkommers en tomaten rechtstreeks uit de moestuin van de gulle gever. "Dit is toch fantastisch!", zegt ze stralend.

'Dit zouden meer gemeenten moeten doen'

Jayden (8) is blij dat hij hier op de camping mag zijn. "Hier kunnen we lekker spelen. Wie heeft er nou een springkussen in de tuin?!" En ook Lindsey (10) vindt het fijn om hier te zijn. Dat de camping bedoeld is voor mensen met weinig geld interesseert haar niet. "Het is gewoon heel leuk om hier met zijn allen te zijn. We kennen elkaar allemaal en dus is het heel gezellig".

Germaine (13) vindt het vooral fijn dat hij nu niet alleen is. "Normaal zit ik vooral binnen en ben ik echt best vaak allen". Dat het een camping is voor mensen die maar weinig geld hebben kan hem niks schelen. "Vroeger vond ik dat wel heel erg. Dan wilde ik daar ook niet over praten. Maar nu kan het mij niks meer schelen", zegt hij. Het initiatief van Cindy vindt hij dan ook geweldig. "Dit zouden ze in veel meer gemeenten moeten doen. Dan kan iedereen op vakantie. Dat is toch mooi!"

Volgend jaar nog meer gezinnen

De ze eerste mini-camping ziet Cindy als een proef. "Zo kan ik goed kijken waar er behoefte aan is en of alles goed gaat." Volgend jaar wil ze dolgraag wéér een periode gebruik maken van het grasveld. "Misschien kunnen we dan wel samenwerken met de kindervakantieweek of zo."

Ook zou ze het fijn vinden als er nog meer gezinnen gebruik kunnen maken van de camping. Al heeft ze daar dan wel hulp bij nodig. "Mensen die kunnen helpen om toezicht te houden op de kinderen bijvoorbeeld. En we kunnen altijd tenten gebruiken want die heeft natuurlijk niet iedereen liggen."

Vertrouwen heeft ze er in elk geval in. "Je hebt niet veel nodig om gelukkig te zijn. Met een warm hart kom je al een heel eind."