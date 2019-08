'Komend weekend waai je zo van je fiets'

Op vakantie in Brabant? Zet je tentharingen dit weekend dan extra goed vast, want het gaat flink waaien. Volgens Jordi Huirne van Weer.nl kunnen we windstoten van wel tachtig kilometer per uur verwachten.

Donderdag en vrijdag is het nog rustig weer. "Donderdagochtend is er nog veel ruimte voor zon", zegt Jordi. "In de middag ontstaan er dan wel wat stapelwolken en er kan eventueel een bui vallen. Verder hebben we gewoon een normale temperatuur voor deze tijd van het jaar: ongeveer 24 graden."

Vrijdag loopt de temperatuur op. "We krijgen zomerse temperaturen tot wel 28 graden. Het wordt een broeierige dag." De zomerse dag wordt vervolgens afgestraft met regen en onweer aan het eind van de dag. "In heel de provincie wordt het dan nat."

Harde windstoten

"Zaterdag krijgen we dan een mix van zon, wolken, buien en heel veel wind. We kunnen we zware windstoten verwachten met windkracht vijf tot zes. Dat houdt in dat we windstoten van tachtig kilometer per uur krijgen", zegt Jordi. "Er kunnen takken van de bomen vallen en als je buiten de stad fietst, waai je van je fiets af."

Lagere temperaturen

Na zaterdag wordt het weer rustiger. "Zondag blijft het droog en krijgen we een mix van zon en wolken. De dagen daarna wordt het wat koeler dan normaal met temperaturen net boven de 20 graden."