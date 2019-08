Gevechten bij het Oorlogsmuseum, kleurrijke luchtballonnen en nog meer tips voor een happy weekend!

Ballonfestival in Grave (vrijdag en zaterdag)

Vrijdag en zaterdag wordt voor de tiende keer het Ballonfestival Grave gehouden. Zo’n 35 luchtballonnen zorgen voor een kleurrijk en spectaculair schouwspel boven het weiland aan de Jan van Cuijkdijk. Ook de zogeheten Special Shapes, ballonnen met een aparte en afwijkende vorm, zullen niet ontbreken in het luchtruim boven Grave. Voor en na het opstijgen van de luchtballonnen is er nog een programma voor jong en oud. Het gratis evenement begint op beide dagen om 17.00 uur en duurt tot middernacht. Kom je met de auto volg dan om te parkeren de borden P-festival. Ook via Google Maps kun je de dichtstbijzijnde parkeerplaats vinden.

Santa Fe Event in Overloon (zaterdag en zondag)

Gevechten tussen het Duitse leger en de geallieerden zijn zaterdag en zondag weer te zien bij het Santa Fe Event in de omgeving van Oorlogsmuseum in Overloon. De gevechten worden nagespeeld door acteurs en geven een goed beeld van de strijd aan het front in de Tweede Wereldoorlog. Verder zijn er ook Amerikaanse tanks, half tracks, jeeps, trucks en motoren te bewonderen. Bij het museum ligt ook een speciaal parcours van anderhalve kilometer waarop de historische voertuigen rondrijden. Bezoekers mogen meerijden, maar er is slechts een beperkt aantal tickets beschikbaar. De entree van het museum (inclusief Santa Fe Event) is 11 euro (4 t/m 12 jaar) of 16 euro (vanaf 13 jaar). Kom je met de bus neem dan lijn 82 van Arriva. Deze bus stopt in de buurt van het museum. Daarna is het nog 12 minuten lopen.



Oldtimerdag in Waalwijk (zondag)

Voor de liefhebbers van oldtimers staat zondag voor de negende keer de Oldtimerdag op het programma. Op het Lido-terrein aan de Vijverlaan in Waalwijk zijn dan weer honderden auto’s, motoren, tractoren, bromfietsen, salonwagens, militaire voertuigen en brandweerwagens van 30 jaar en ouder te bewonderen. Als toetje krijgen de fijnproevers ook nog eens tachtig vrachtwagens voorgeschoteld. Behalve een hapje en een drankje kan het publiek ook nog genieten muziek en dans. Het terrein is open vanaf 11.00 uur en de entree is gratis. komt u met de bus dan stopt lijn 301 in de omgeving van de Vijverlaan.

Waterfestijn in Waspik

De organisatie van de Watermiddag in natuurspeeltuin Klauterwoud in Waspik had het niet beter kunnen plannen. Als de weersvooruitzichten kloppen wordt het zondag zo’n 24 graden en schijnt overwegend de zon. In Klauterwoud wordt voor de kinderen een heuse watermiddag gehouden. Alle spelletjes hebben iets met water te maken, zoals flessenvoetbal, waterballonnen en gooien met sponzen. Daarnaast staan er sproeiers opgesteld op het terrein. Het belooft een belooft een grote waterbende te worden op het terrein aan de Irenestraat. Vanaf 13.00 uur gaat het los en het festijn duurt tot 16.00 uur. De entree is gratis.

Duizenden marktkramen in Breda

16.000 vierkante meter met honderden marktkramen. En dan hebben we het over de indoor-vlooienmarkt op de kunstijsbaan aan de Terheijdenseweg in Breda. In het gebouw ligt nog geen ijsvloer en daardoor is er ruimte voldoende voor de grootste vlooienmarkt in Breda en omstreken. De kramen worden bemand door particuliere standhouders die hun overtollige spullen, snuisterijen en hebbedingetjes in de verkoop doen. Het afpingelen begint om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Vanaf station Breda brengen lijn 122 en stadsbus lijn 7 je naar de Terheijdenseweg.



Op de Vlooienmarkt in Breda is van alles te koop

Zinderend Zuiden bezoekt dit weekend het Santa Fe Event, de Oldtimerdag en het waterfestijn in Waspik. In het programma zijn maandagavond om 18.13 uur reportages te zien van deze evenementen.

Tips?

Organiseer je een evenement of ga je ergens naartoe en vind je dat Omroep Brabant ook moet komen, laat het ons weten. Stuur een mailtje met informatie over het evenement naar evenementen@omroepbrabant.nl en misschien nemen we het evenement wel op in onze tips van de week!