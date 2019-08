Piet (70) is opgelicht door klusjesmannen: 'Ze zijn zo intimiderend, je hebt eigenlijk geen keus!'

Tijdens een verbouwing komt Piet (70) uit Geertruidenberg een eenvoudige verstopping tegen. Hij gaat via Google op zoek naar een klusjesman in de buurt. Een uur later is hij dik 900 euro lichter en zijn leiding is nog steeds verstopt.

"De verstopping zat in de keuken. Via Google ingesproken: 'Zoek ontstoppingsbedrijf Made'. Dus ik bellen. Ze waren er erg snel: twee man in een autootje. Ze zijn een klein uur bezig geweest en na de werkzaamheden kreeg ik de factuur overhandigd die meteen betaald moest worden", vertelt Piet.

Piet is overdonderd en pint bij de voordeur 918 euro. "Ik vroeg waarom het bedrag zo hoog was en ze zeiden dat ze per meter en per kwartier werkten. Ik dacht: nou ja, dat zal wel dan."

Prutje in de pijp gegoten

Wel een forse rekening, maar het probleem was nog niet opgelost. "Nee, ze kregen het niet voor elkaar. Ze hebben toen een prutje in de pijp gegoten en we moesten twee uur wachten en daarna zou het opgelost zijn. En anders konden we altijd bellen."

Na twee uur was de leiding nog steeds verstopt. "Toen we gingen bellen werd er niet meer opgenomen. Verdomme, dacht ik, die nemen de telefoon niet meer op natuurlijk."

Duits

De twee 'klusjesmannen' spraken Duits. "Ze reden in een auto met een Duits kenteken en op de factuur staat een Duits adres. "Heel vreemd allemaal. Ze komen ook met twee man om kracht bij te zetten dat er zeker betaald moet worden. Ze zijn zo intimiderend, je hebt eigenlijk geen keus. Achteraf gezien hadden we moeten checken natuurlijk, maar we gingen ervan dat we met een gerenommeerd bedrijf te maken hadden", besluit Piet.

De politie zegt tegen Omroep Brabant dat dit onderwerp al geruime tijd de aandacht heeft van de politie. “Wij adviseren om op geen enkele manier met dit soort klusjesmannen in zee te gaan."