Boer mag niet van 3000 naar 6000 geiten, gemeente Baarle-Nassau op de vingers getikt

BAARLE-NASSAU -

De gemeente Baarle-Nassau mag geen vergunning geven voor de bouw van een grote geitenstal aan het Klein-Bedaf in het dorp. Dat zegt de Raad van State woensdag in een uitspraak. De gemeente had de vergunning verleend voor een geitenstal met 6000 melkgeiten. Een verdubbeling van het aantal dieren. Provincie, omwonenden en milieuorganisaties waren tegen de vergunning in beroep gegaan.