Niet 3 maar 4 grote windmolens is even slikken voor actiegroep, maar 'deze strijd is gestreden'

Roland Somers uit Engelen heeft zich hier namens ‘Actiecomité Windpark Rietvelden NEE’ jarenlang tegen verzet, maar legt zich noodgedwongen neer bij deze uitspraak.

“We hebben keihard gewerkt om dit tegen te houden, maar we respecteren de uitspraak van de rechter. We blijven niet chagrijnig en gefrustreerd achter. Dit verwerken we even en dan gaan we met Engelen en De Kruiskamp weer vrolijk verder. Maar déze strijd is gestreden. Daar kunnen we niets meer aan doen.”

Marleen van Doorneveld uit De Kruiskamp is ook al lang actief voor het Engelense actiecomité. Want de windmolens komen ook dicht bij haar wijk te staan en daarvoor bestaan dezelfde bezwaren als voor Engelen.

“Wij zijn wel voor groene energie, maar we vinden niet dat zulke hoge gevaartes dicht bij bebouwing moeten staan, zoals hier tussen Engelen en De Kruiskamp. Bijvoorbeeld vanwege het laagfrequente geluid. Dat wordt hier nog niet, maar internationaal wel als een serieus gevaar gezien.”

De vier windmolens van 125 meter hoog gaan er dus komen tussen Engelen en De Kruiskamp. De verwachting is dat ze volgend jaar gebouwd zullen worden.