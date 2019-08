'Tonnen te veel betaald voor gas, Essent en Eneco voor rechter gesleept'

Van der Kroon claimt volgens de krant 130.000 euro bij Eneco. Essent zou een bedrijf uit Rhenen in Utrecht een ton te veel in rekening hebben gebracht. De zaak van de twee bedrijven kan mogelijk gevolgen hebben voor honderden andere bedrijven. Het gaat dan om grootverbruikers van gas.

De twee bedrijven die Essent en Eneco voor de rechter slepen, zeggen gedupeerd te zijn na een verandering van de gaswet in 2011. Door de verandering werd het voor Eneco en Essent veel goedkoper om gas in te kopen voor piekmomenten. Momenten waarop bedrijven extra veel gas gebruiken. Een prijsdaling waarvan de twee bedrijven, zo beweren ze, jarenlang niks merkten. Terwijl de energiebedrijven er wel van profiteerden.

'Jarenlang te veel gerekend'

Een inkoper van energie voor grote bedrijven stelt in de krant dat Essent het bedrijf uit Rhenen in 2012 en 2013 al had moeten laten meeprofiteren. Eneco heeft volgens hem bedrijven van 2013 tot 2016 te veel in rekening gebracht. Dan gaat het dus bijvoorbeeld om Van der Kroon uit Bergen op Zoom.

De energiebedrijven hebben de twee bedrijven volgens de inkoper een schikking aangeboden. Omdat deze in de ogen van de twee te laag is, stappen ze nu naar de rechter.

Eneco ontkent schikkingsvoorstel

De energiebedrijven willen tegenover de krant niet inhoudelijk ingaan op de zaak omdat deze nog onder de rechter is. Wel ontkent Eneco dat er sprake is van een schikkingsvoorstel. Een woordvoerder van het energiebedrijf geeft in de krant aan dat het gaat om een zakelijk geschil dat 'iets complexer dan gemiddeld is'.