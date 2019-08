Slang van twee meter in de berm in Reek gevonden: 'Geen doorsnee dier, maar een koningspython'

De politie vermoedt dat het dier gedumpt is. Dat denken Rachel en Saskia van de dierenambulance ook. Een 'vakantiedumping', noemen ze het "Dit is geen plek waar zo'n slang normaal zou gaan zitten ", legt Saskia uit. "Hij zal altijd hoge struiken opzoeken om zich te verstoppen. En die waren hier niet aanwezig."



De slang zag er volgens Saskia en Rachel bovendien erg vermagerd uit. "Hij is hier neergelegd om dood te gaan", concluderen ze. "Een trieste zaak." Volgens de twee heeft de python waarschijnlijk veel geleden.

Lees verder na het gesprek met Saskia en Rachel van de dierenambulance. Zij gingen meteen af op de melding van de gevonden slang.

Rachel en Saskia van de dierenambulance over de gevonden koningspython

Wielrenner zag slang liggen

De melding werd donderdagochtend gedaan door een wielrenner die het dier zag liggen. Hij dacht dat de slang nog leefde. Maar even later meldde de politie al aan Saskia en Rachel dat de slang dood was.

"Als je zo'n python levend vindt, word je niet gelijk heel blij", zegt Saskia. "Met een python die leeft, moeten we wel voorzichtig zijn. Die pak je niet een-twee-drie op." Maar natuurlijk hadden ze liever gehad dat de slang nog had geleefd. "Want het liefst komen wij natuurlijk om dieren te helpen."



De politie laat weten verder geen onderzoek te doen naar wie de slang gedumpt heeft.