Twee meter lange koningspython gevonden in de berm van de weg: 'Waarschijnlijk vakantiedumping'

REEK -

Een slang van twee meter in de berm in Reek. Deze bijzondere melding kwam donderdagochtend binnen bij de politie. Op de plek van de vondst aangekomen, de Oude Maasdijk, bleek het te gaan om een dode koningspython. "Maar de melding was in eerste instantie dat hij nog leefde", laten Rachel en Saskia van de dierenambulance Land van Cuijk e.o. weten. "We zijn meteen gaan rijden, want dit is ook voor ons geen doorsneedier."