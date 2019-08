Laagvliegende F-16's achtervolgen elkaar boven Brabant

Een hels kabaal en straaljagers die elkaar achtervolgen? Het ziet er spannend uit, maar het is niks om je zorgen over te maken. Er vliegen donderdag F-16’s boven Brabant voor de opnames van een nieuwe tv-serie.

De straaljagers halen de bijzondere toeren niet alleen boven onze provincie uit, maar zijn ook boven Zeeland en Scheveningen te spotten. De opnames zijn woensdag begonnen en zijn donderdag klaar.

In welke televisieserie de straaljagers te zien zijn, is nog niet bekend. De Koninklijke Luchtmacht mag hier nog niks over zeggen. De Evangelische Omroep (EO) maakt er eind deze maand meer over bekend.

