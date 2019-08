Vrouw wordt uit auto geslingerd en komt meters verderop terecht na botsing met boom in Eindhoven

Een vrouw is donderdagochtend zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de John F. Kennedylaan in Eindhoven. De auto die ze bestuurde botste tegen een boom. Ze werd uit de auto geslingerd en kwam meters verderop terecht.

De vrouw reed naar het centrum van Eindhoven toen het misging. Door nog onbekende oorzaak raakte ze van de weg en reed ze tegen een boom in de middenberm.

Door de klap vloog ze uit de auto. Het slachtoffer kwam daardoor op de rijbanen in de richting van Son en Breugel terecht. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. Wat voor verwondingen de vrouw precies opliep, is niet bekend. De auto staat nog op z'n zijkant tegen de boom.

Vertraging

Vanwege het ongeluk was de Kennedylaan in beide richtingen een tijdje helemaal dicht. Inmiddels is aan beide kanten een rijstrook open. Er is nog steeds veel vertraging op de John F. Kennedylaan.