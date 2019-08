A4 en A58 bij Bergen op Zoom al uren deels dicht door grind op de weg

BERGEN OP ZOOM -

Rijkswaterstraat meldt dat de snelweg A4 bij Bergen op Zoom halverwege de middag weer vrijgegeven wordt. Deze weg én de A58 bij Bergen op Zoom in de richting van Vlissingen waren vanaf kwart over elf donderdagochtend korte tijd helemaal dicht, omdat er een lading grind op het wegdek was terechtgekomen.