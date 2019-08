Fileleed door grind op A4 en A58 bij Bergen op Zoom na uren voorbij

Het verkeer op de snelwegen A4 en A58 heeft donderdag bij Bergen op Zoom urenlang last gehad van grind dat op het wegdek was terecht gekomen. Delen van de weg waren vanaf een uur of elf 's ochtends korte tijd dicht. Dit leidde tot lange files. Doordat er grind op de weg lag, is een aantal auto's beschadigd. Gedupeerden kunnen zich melden bij de politie.

De afsluiting leidde op de A4 in de richting van Antwerpen en op de A58 in de richting van Vlissingen tot lange files. Verkeer richting Antwerpen werd toen geadviseerd om te rijden via de A16. Rond halfeen ging één rijstrook weer open. De vertraging op beide snelwegen bedroeg toen nog ongeveer een uur. Tegen twee uur waren de files opgelost.



Man aangehouden

Ondertussen was een man van 65 uit het Noord-Hollandse Andijk al aangehouden. Hij had een medewerkster van Rijkswaterstaat uitgescholden toen zij bezig was met de wegafzetting.



Het is niet bekend hoeveel grind de vrachtwagen is verloren en hoe dit kon gebeuren. "Er wordt nu al hard geveegd, zodat er snel één rijstrook open kan", zei een woordvoerder van Rijkswaterstaat aan het begin van de middag. Een veegwagen werd ingezet om de rest van het grind op te ruimen.