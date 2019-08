Meisje (15) met moeder op dievenpad, later ook oma (87) aangehouden voor hennepkwekerij

Een meisje van 15 is woensdag in de MediaMarkt aan de Kruisvoort in Breda betrapt toen ze een laptop probeerde te stelen. Haar moeder (52) werd later thuis aangehouden. In haar huis werd een hennepkwekerij ontdekt, waarvoor onder meer haar oma van 87 is opgepakt.

Nadat het meisje was betrapt in de MediaMarkt, werden beelden van de beveiligingscamera bekeken. Daarop was te zien dat ze in het gezelschap was van een vrouw. Dit bleek volgens de politie haar moeder te zijn.

Toen agenten bij haar huis in het centrum van Breda aanbelden en de deur werd geopend, roken zij meteen een sterke hennepgeur. De moeder werd buiten aangehouden.

In het huis vond de politie later een professionele hennepkwekerij met 342 planten in een kamer op de eerste verdieping en op zolder.

Anonieme melding

In het huis werden ook de oma aangehouden en nog een familielid van 20. Bij de politie was onlangs een anonieme melding binnengekomen over een mogelijke hennepkwekerij in die straat.