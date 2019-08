Tientallen mensen missen vlucht vanwege chaos en vertraging op Eindhoven Airport

Eindhoven Airport kampte donderdagochtend uren lang met een technische storing bij de bagagebanden. Er was veel vertraging bij de incheckbalies en hierdoor hebben tientallen mensen hun vlucht gemist. De storing is sinds twaalf uur verholpen. "We zijn nu bezig om alle drukte weg te werken", zegt een woordvoerder van Eindhoven Airport.

Op sociale media klaagden mensen over gigantische rijen en dat het erg druk was. Ook hebben meerdere passagiers hun vlucht gemist. "Het gaat om enkele mensen op enkele vluchten. Zij worden omgeboekt", zegt de woordvoerder.

Alle vluchten vanaf Eindhoven Airport zijn donderdagochtend met vertraging vertrokken. "Het gaat om twintig en dertig minuten vertraging", meldt de woordvoerder. Op de site staan echter ook een aantal vluchten die een vertraging hebben van meer dan 45 minuten.

Vastgelopen

De technische storing aan het bagagesysteem heeft de hele ochtend geduurd. "Het systeem was vastgelopen, werkte toen weer en liep vervolgens opnieuw vast. Nu loopt alles weer." Vanwege de storing was het niet mogelijk voor reizigers om bij de Drop & Go zelf bagage in te checken. "Alles moest aan de balies handmatig worden ingecheckt."