Heeft PSV-spits Donyell Malen het in zich om een topper te worden?

“Malen heeft zeker veel potentie, maar ik vraag me af of hij wel een echte spits is”, zegt Aad de Mos. Volgens de oud-voetbaltrainer krijgt de jonge aanvaller van PSV op dit moment veel druk op zijn schouders gelegd. “De club moet voorzichtig zijn met die jongen, maar hij moet dit seizoen scoren om te bewijzen wat hij kan.”

De nieuwe nummer 9 van PSV is pas twintig, maar heeft al de nodige ervaring opgedaan. Zo vertrok Malen in 2016 bij Ajax om voor Arsenal in Engeland te gaan spelen. Of de stap te vroeg kwam of niet, daar valt over te discussiëren, maar Malen liet eerder al zelf weten dat hij alleen maar heeft geleerd in Engeland. “Ik zou het zo nog een keer hebben gedaan. De jaren in Engeland hebben me zelfvertrouwen en kracht gegeven. Ik ben bij Arsenal een betere voetballer geworden.”

Opmerkelijk

Andries Jonker was hoofd-jeugdopleiding bij Arsenal toen Malen in de zomer van 2014 werd binnengehaald. “Die jongen heeft toch wel een opmerkelijke tijd gehad bij Arsenal”, zegt Jonker. “Toen hij kwam werd hij gezien als een groot talent, maar hij bleek helemaal niet fit en wij hadden twijfels of hij er wel echt helemaal voor ging.”

Volgens Jonker had Malen die twijfels zelf ook en heeft de spits van PSV uiteindelijk zelf de knop omgezet om er toch vol voor te gaan. “Het is ontzettend knap dat hij dat op zo’n jonge leeftijd al heeft ingezien. Hij knokte zich terug in de jeugd van Arsenal en maakte een goede stap naar PSV. Het maakt me trots als ik hem nu zie spelen.”

Malen doet het goed bij PSV, waar hij dit seizoen het vertrouwen krijgt in de punt van de aanval. “Ik hoor mensen ook al roepen over het Nederlands elftal, maar dat zou veel te vlug zijn”, zegt De Mos. Daar is Jonker het volledig mee eens. “Laat hem nou eerst eens honderd wedstrijden als basisspeler spelen bij PSV. Misschien komt hij na dit seizoen met zo’n twintig goals in aanmerking voor Oranje, maar laten we hem, net als andere talenten, de tijd geven.”