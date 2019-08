Sloopauto's oefenden voor autovoetbalwedstrijd toen moeder en dochter gewond raakten

De auto waarin de beide vrouwen zaten, belandde in de sloot. De 46-jarige bestuurder van de auto, de man van de vrouw en vader van het meisje, had uiteindelijk alleen last van zijn schouder. Een traumahelikopter landde ter assistentie.

Autovoetbalwedstrijd

Op het weiland bereidden vijf sloopauto’s zich voor op een autovoetbalwedstrijd die zaterdag in Almkerk gehouden wordt tijdens de Zomerfeesten Almkerk. Bij die autovoetbalwedstrijd rijden sloopauto’s tegen een bal van ruim 300 kilo aan om te scoren bij de tegenstander.

Mark van Essen, de vicevoorzitter van de Zomerfeesten Almkerk, laat weten dat ze geschokt zijn door wat er is gebeurd. “Het is hier echt ons kent ons, dus we schrokken enorm toen we het bericht gisterenavond te horen kregen”, zegt hij.

De organisatie gaat nu overleggen over de vraag of de wedstrijd zaterdag nog doorgaat. “De kans is wel groot dat de wedstrijd gewoon doorgaat, omdat heel veel teams hard hebben gewerkt om zich voor te bereiden op zaterdag”, aldus Van Essen.

Regels bij het voorbereiden

Volgens Van Essen is het de eerste keer dat er een ongeluk gebeurd bij de voorbereidingen. “Het is nog nooit eerder gebeurd. Wij hebben hier verder ook geen invloed op. Wel krijgen alle teams bij het inschrijven een reglement mee waaraan de auto moet voldoen.”

In het reglement staat onder andere dat er geen ruiten meer in de auto mogen zitten en dat er een stalen pijp achter de bestuurdersstoel moet staan. Daarnaast komt de organisatie van de autovoetbalwedstrijd twee weken van tevoren langs om te controleren of de auto’s in orde zijn.

Ook tijdens de wedstrijd zelf is nog nooit een ongeluk gebeurd. “Er gelden strenge veiligheidsmaatregelen tijdens de wedstrijd. Hoe deelnemers privé oefenen, daar hebben wij uiteindelijk geen invloed op”, zegt Van Essen. “Wij weten ook niet precies wat er is gebeurd in Rijswijk. Onze gedachten gaan in ieder geval uit naar de familie alle betrokkenen.”