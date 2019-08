Kim heeft een droom en daar moet ze veel voor laten: ze wil doorbreken als springruiter

Kim Emmen (24) uit Raamsdonk springt dit weekend met haar paard Delvaux tijdens de Global Champions Tour in Valkenswaard. Dat is zo'n beetje de Champions League van de paardenspringsport. Kim is nog een onbekende, maar daar komt snel verandering in.

Kim rijdt op de manage Margaretha Hoeve in Dinteloord. Ze sprong dit seizoen onder andere al in Parijs, Monaco, Madrid en Doha (Qatar). En dit weekend dus in Valkenswaard. Ze is een groot talent. "Ik hoop natuurlijk dat het gaat lukken. Dat ik doorbreek en Brabant mij gaat onthouden en volgen", zegt Kim enthousiast.

Ze heeft een droom en moet er veel voor laten: "Ik ben hele dagen aan het rijden en 's avonds, tja, dan slaap ik", lacht ze. "Ik moet er nu best veel voor opgeven, maar als het lukt en ik ga winnen dan krijg ik er ook heel veel voor terug!"

Zij dressuur, dan ik springen

"Mijn moeder reed altijd paard en deed dressuur, dus ik ben begonnen met springen." Haar moeder heeft haar op meerdere manieren weten te motiveren. "Mama wist het altijd beter met dressuur rijden dus daarom ben ik gaan springen, want daar kon ze niet zoveel van zeggen", lacht kim.

Over haar kansen komend weekend is ze wat voorzichtig. "Het paard voelt zich de ene dag beter dan de andere dag, maar als dat allemaal goed is hebben we een kans".