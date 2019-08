Kim en Yvette rijden in een kampeerbusje 2600 kilometer door Australië in de Awesome Aussie Race

“Je hebt steeds van die momenten dat je ergens rijdt en denkt: hoe gelukkig ben je nu? Op een schaal van 1 tot 10? En we zitten constant op een 10”, zeggen de dames. Hun tocht begon dinsdag en duurt in totaal 22 dagen. Ze zijn nu in Byron Bay en hebben nog 1849 kilometer te gaan.

De race is georganiseerd door Dutchies Travel. Alles is te volgen via een website en YouTube. “We rijden per dag 250 tot 600 kilometer”, vertelt Kim. “Maar we doen ook allerlei activiteiten. Zoals kajakken tussen de dolfijnen, zeilen, snorkelen, rijden op scooters die op Harley Davidsons lijken. Je kan het zo gek niet verzinnen.”

Ook moeten ze opdrachten uitvoeren. "We moeten bijvoorbeeld backpackers het Nederlandse volkslied laten zingen of de polonaise laten doen in het park. Of ergens gratis eten of een overnachting scoren. En foto’s maken op bepaalde plekken. Dat soort dingen.”

Geselecteerd

Het tweetal werd uit tientallen inzendingen gekozen door de reisorganisatie. “We hebben zo ontzettend veel mazzel dat we mee mogen doen. Yvette woonde al een paar maanden in Melbourne en we misten elkaar zo ontzettend. Dat we deze trip samen mogen maken door Australië is gewoon zo gaaf. Een herinnering om nooit te vergeten.”



De race door Australië wordt vastgelegd (foto: Dutchies Travel).

Kim en Yvette groeiden op in Brabant, maar hebben elkaar daar niet leren kennen. Ze zijn allebei hairstylist en werkten samen bij een salon in Amsterdam. “Maar we zijn echte Brabanders, hoor. We zingen hard mee met Guus Meeuwis in de bus. Die cd is mee deze kant op gegaan.”

De tegenstanders van de meiden zijn Bart Folkers en Sander Riensema. “Er is wel rivaliteit, ja. Het gaat er af en toe best hard aan toe. We hebben de teammascotte van de heren gestolen. Die heb je nodig voor opdrachten onderweg”, vertelt Yvette.

Wraak

“Maar we werden ook meteen teruggepakt, hoor. Toen we terugkwamen van ons ontbijt, bleken ze in onze auto te zijn geklommen via een openstaand raampje. Ze hebben alles overhoop gehaald. Ze zijn zelfs door mijn vieze ondergoed gegaan! Al was dat voor hen waarschijnlijk erger dan voor mij.”

De Nijntje-mascotte is inmiddels weer terug bij de heren, maar er zullen vast onderling nog wat streken komen bij de verschillende opdrachten. “Hoe we ze gaan dwarszitten, gaan we natuurlijk niet vertellen. We willen onze tactiek niet verklappen."