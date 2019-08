Zin in gratis kamperen in de Brabantse bossen? Dan moet je wel poepen in een kuiltje [NATUURVLOG]

Een avontuurlijke én gratis vakantie vlakbij huis. Dat kan op een van de paalkampeerplekken van Staatsbosbeheer midden in de Brabantse natuur. Tim, de natuurvlogger van Omroep Brabant, probeerde het voor je uit in de Chaamse Bossen.

Het idee van een paalkampeerplek is simpel. Midden in het bos staat een paal van Staatsbosbeheer met daarop een bordje met de tekst ‘Vrij kamperen’. In een cirkel van tien meter rond deze paal mag jij je tentje opzetten. Daarvoor moet je wel ‘back to basic’ willen gaan, want een douche en wc ontbreken. Een van de regels van de paalkampeerplek is dan ook: poepen in een kuiltje en daarna zelf begraven.

Volgens natuurvlogger Tim is het ‘echt superrelaxt' zo midden in de natuur. "Ik raad het iedereen aan. Je bent er echt even uit. Er is wel een belangrijke regel en dat is: laat geen zooi achter. Je mag eigenlijk niet zien dat je er bent geweest."

Reeën spotten en een vuurtje stoken

Wat je zoal kan doen op een paalkampeerplek? Vlakbij deze kampeerplek is een open veld. Met een beetje geluk spot je hier reeën. "We zitten nu in de tijden van de reebronst, dan gaan de mannetjes achter de vrouwtjes aan. Het zou helemaal te gek zijn om dat te zien", vertelt Tim enthousiast.

De kampeerplekken hebben ook een vuurkorf met daaromheen boomstammen waarop je kunt zitten. Dus nadat je hout heb gesprokkeld, kun je bijkomen bij je zelfgestookte vuurtje. Wedden dat je daarna slaapt als een roos onder de sterrenhemel met dierengeluiden? Als dat geen beleving is!?

Bekijk hier de video van natuurvlogger Tim:

Gps-locaties

Ben je enthousiast geworden om te gaan paalkamperen? De gps-locaties van paalkampeerplekken in Nederland vind je op deze website.