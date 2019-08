Frontale botsing tussen auto en vrachtwagen op N279 bij Aarle-Rixtel, weg in beide richtingen dicht

De auto belandde in de sloot (Foto: Pim Verkoelen).

AARLE-RIXTEL -

Door een ernstig ongeluk op de N279 ter hoogte van Aarle-Rixtel is de weg tussen Helmond en Beek en Donk in beide richtingen dicht. Een vrachtwagen en een auto botsten daar frontaal op elkaar. De bijrijder van de auto is zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis.