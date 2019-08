PSV wint nipt van FK Haugesund

PSV is met een goed resultaat begonnen aan het tweeluik met het Noorse FK Haugesund in derde voorronde van de Europa League. Het elftal van trainer Mark van Bommel won donderdagavond de uitwedstrijd met 1-0.

Steven Bergwijn maakte het enige doelpunt. De aanvaller benutte in de 24e minuut een strafschop. De return staat voor komende donderdag in het Philips-stadion op het programma.

Als PSV voor eigen publiek overeind blijft tegen de huidige nummer acht van Noorwegen, dan wacht de club uit Eindhoven in de play-offs een dubbele ontmoeting met Austria Wien of Apollon Limassol om een plaats in de groepsfase van de Europa League.

Invalbeurt

Hirving Lozano moest opnieuw op de bank beginnen, net als afgelopen zaterdag tegen FC Twente toen hij helemaal geen speeltijd kreeg. De Mexicaanse aanvaller mocht tegen Haugesund na een klein uur invallen.