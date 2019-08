Verstandelijk beperkt, maar voor één avond voelen ze zich keizerlijk: 'Iedereen zwaaide naar ons'

John zat er prinsheerlijk bij in de 43 jaar oude Rolls Royce. "Ik vond het superleuk", zegt hij als hij na de rondrit bij de rode loper is. "Er stonden wel 200 mensen naar ons te zwaaien." Wat hem betreft, is de rit voor herhaling vatbaar. Hij voelde zich niet alleen koning, nee. "Ik voel me als een keizer!"

'Ik sta hier echt met kippenvel'

"Hij had graag zijn vriendin meegenomen, maar die kon helaas niet", zegt Jacky. Glunderend ziet hij de stoet aan zich voorbij trekken. "Ik dacht aanvankelijk dat er misschien vijftien oldtimers mee zouden doen, we gokten op hooguit twintig. Maar ik denk dat er inmiddels wel 55 mooie oldtimers meerijden. Ik sta hier echt met kippenvel."

Thema van de avond was rock 'n roll en dus liepen er heel wat vrouwen in fleurige jurken en mannen met hoge kuiven rond. "Wij geven rock 'n roll dansles, bij mij loopt er zelfs wat rock 'n roll door de aderen", zegt Jacky lachend. Een mooie avond moest het worden. Met mooie mensen in mooie auto's.

Koningin van de gala

Saskia had als een ware prinses niet alleen een prachtige lange zwarte jurk aan met lange handschoenen. Ze had zelfs een diadeem op haar hoofd. Vooraf voelde ze zich nog een prinses. Maar na een tocht waarin ze door 'behoorlijk veel' mensen was toegezwaaid, voelde ze zich meer dan dat. "Ik ben de koningin van het gala."

Voor Mieke was het dubbel feest: "Ik ben zondag jarig, dan word ik 53. Dus dit is een heel mooi verjaardagscadeau." Mieke mocht meerijden in een open Mustang. Supergaaf vond ze het. "En ook heel gezellig."

Volgend jaar weer

Ruffet zit glunderend voorin een Opel uit 1960. Net als de andere deelnemers heeft hij een roze roos op zijn revers. "Het is heel cool", zegt hij. Als het volgend jaar weer wordt georganiseerd, weet hij zeker dat hij opnieuw van de partij zal zijn. Voor Jacky is het inmiddels geen vraag meer of de speciale galarit volgend jaar op herhaling gaat. Het succes van de avond smaakt naar meer. "Het is zeker de bedoeling om het volgend jaar weer te organiseren."