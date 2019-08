'Een ontiegelijke knal', buurtbewoners schrikken wakker van plofkraak in Waalwijk

Buiten zag de buurtbewoner de enorme ravage die de daders van de plofkraak op de geldautomaat van ABN AMRO hadden achtergelaten. “De hele gevel ligt eruit. Er is gewoon een gat ingeslagen. Dat gebouw mag als verloren beschouwd worden. Het bedrijf dat in het pand zit mag op zoek naar een nieuw pand. Dit is echt niet meer te redden.”

LEES OOK: Enorme ravage na plofkraak op geldautomaat van ABN AMRO in Waalwijk

Commotie

Door alle commotie kon de buurtbewoner de slaap niet meer vatten. “Dan spoor je toch niet als je in een woonwijk dit soort dingen doet. Midden in een woonwijk, waar gaat dit over. Het had veel erger kunnen aflopen”, benadrukt de buurtbewoner. Veel schade hebben de omwonenden volgens hem gelukkig niet opgelopen. “Bij één huis zou door de kracht van de explosie achter de rolluiken een ruit naar binnen zijn gedrukt.”

Zelf heeft hij niet gezien, maar in de buurt gaat het verhaal dat de daders ‘geld hebben buitgemaakt’. “Ik hoop dat ze gauw opgepakt worden.”