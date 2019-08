Een international, veel Brabanders en hoge transferwaardes bij start van de Keuken Kampioen Divisie

1. Internationals

De afgelopen jaren speelden er nog best wel wat internationals bij de Brabantse clubs in de Keuken Kampioen Divisie. Dit seizoen is het er op papier - kort voor de start van het seizoen - maar één. FC Den Bosch-verdediger Leo Väisänen debuteerde in juni voor de nationale ploeg van Finland. "Een droom die uit is gekomen."

2. Brabanders

Opvallend veel Brabanders zitten er in de selecties van Helmond Sport en FC Eindhoven, beide ploegen hebben tien in Brabant geboren voetballers. De selectie van FC Den Bosch telt er maar één minder. Jong PSV en TOP Oss hebben, kijkend naar de selecties die in de seizoensgids van Voetbal International zijn geplaatst, met zes en vijf duidelijk minder Brabanders in de selectie rondlopen. NAC heeft er met Mounir El Allouchi (Roosendaal) en Sydney van Hooijdonk (Breda) duidelijk de minste.

Vijf voetballers in dienst van de Brabantse clubs komen uit Helmond, dat daarmee hofleverancier is. Eindhoven (4) is de stad die daarna de meeste spelers heeft. Op plaats drie staan Veldhoven, Den Bosch en Tilburg met ieder drie spelers.

3. Transferwaarde

Mochten de zes Brabantse clubs hun speler met de hoogste marktwaarde (volgens Transfermarkt.de) verkopen, dan doet Jong PSV de beste zaken. De marktwaarde van aanvaller Joël Piroe is een miljoen euro. Ook achter de naam van NAC-speler Luka Ilic staat een miljoen. Nadeel voor NAC, de Serviër wordt gehuurd van Manchester City.

Joel Piroe, de speler van Jong PSV heeft de hoogste marktwaarde in de Keuken Kampioen DIvisie (foto: VI Images).

Bij FC Den Bosch heeft nieuweling Jizz Hornkamp een transferwaarde van € 600.000, Branco van den Boomen heeft bij FC Eindhoven dezelfde waarde. De waarde van doelman Stijn van Gassel wordt geschat op € 400.000. TOP Oss heeft de duurste speler met de minste waarde. Aanwinst Lars Hutten staat samen met Rick Stuy van den Herik op € 300.000.

4. Wedkantoren

Als de voorspellingen van de wedkantoren uitkomen, dan is er in het seizoen 2019/2020 bijzonder weinig succes voor de Brabantse clubs in de Keuken Kampioen Divisie. Wat krijg je gemiddeld terug als je een euro inzet op de club als kampioen?

NAC: € 4,40

Jong PSV: € 14,63

FC Den Bosch/TOP Oss: € 100,50

FC Eindhoven: € 500,50

Helmond Sport: € 725,50

5. Seizoenkaarten

NAC is de absolute koploper als het gaat om het aantal verkochte seizoenkaarten. De teller staat kort voor de start van de eerste wedstrijd op 13.705. FC Den Bosch is, op zeer ruime afstand, de nummer twee. De Bosschenaren hebben 1420 seizoenkaarthouders, dat is bijna een verdubbeling van het aantal dat exact een jaar geleden over de toonbank ging.

TOP Oss (862), Helmond Sport (500) en FC Eindhoven (400) volgen. Hoeveel losse seizoenkaarten er zijn verkocht voor Jong PSV is niet bekend.

6. Trainers

De zes ploegen hebben allemaal een trainer met een sterke Brabantse link. Erik van der Ven is geboren in het Brabantse Schaijk. Als speler was hij in de provincie actief voor Helmond Sport en TOP Oss. Sinds 2014 werkt hij in verschillende functies bij FC Den Bosch.

Ernie Brandts speelde 251 wedstrijden in het shirt van PSV. Met die club werd hij twee keer landskampioen en won hij de UEFA Cup. Als trainer had hij succes bij NAC, nu is hij hoofdtrainer bij FC Eindhoven. Wil Boessen is toe aan zijn derde Brabantse club als trainer. Na FC Oss en FC Den Bosch is hij met ingang van dit seizoen de eindverantwoordelijke bij Helmond Sport.

Ruud Brood speelde zijn hele carrière op Brabantse grond. Hij begon bij RBC, daarna volgden FC Den Bosch, Willem II en NAC. Als trainer heeft hij een groot verleden bij NAC, waar hij sinds maart van dit jaar weer hoofdtrainer is.

Peter Uneken werd twee keer kampioen in de eerste divisie, beide keren met FC Den Bosch. Nadat hij de jeugd van FC Den Bosch en PSV onder zijn hoede heeft gehad, is hij sinds de start van dit seizoen hoofdtrainer bij Jong PSV.

Klaas Wels is geboren in Schijndel en heeft als trainer een grote rij met amateurclubs achter zijn naam staan. Tussen 2010 en maart 2017 was hij assistent-trainer bij TOP Oss, vanuit die rol promoveerde hij naar hoofdtrainer.