Gregory van der Wiel zit zonder club, dus doet Hilvaria 6 een aanbod: ‘Ik ga erover nadenken!'

Het aanbod is iets minder dat wat hij gewend is, maar de oud-voetballer van Ajax heeft laten weten dat hij erover na gaat denken. “Bedankt voor jullie interesse! Ik zal het met mijn familie bespreken en kijken of we in willen gaan op jullie aanbod”, antwoordde hij.

De 31-jarige rechtsachter zit sinds begin dit jaar zonder club, omdat hij in conflict kwam met zijn manager Gran Vanney van Toronto FC. Hij liet zijn contract daardoor ontbinden.

Hilvaria6 zoekt een nieuwe speler, dus trok het team de stoute schoenen aan. Spelers van het team stuurden hem een berichtje via Instagram.

Klik op het pijltje naar rechts om de berichten naar Van der Wiel te bekijken en wat hij antwoordt:

Tot grote verbazing van het team gaf Van der Wiel, met een hele grote knipoog, antwoord. Ook al weet Hilvaria 6 dat het één grote grap is, toch voelen ze zich vereerd dat Van der Wiel toch de moeite nam om te antwoorden. Ze trokken de grap daarom nog even door.



'Vergaande onderhandelingen'

Op Instagram maakten ze er een soort spelletje van. Ze plakten zelfbedachte uitspraken van sportverslaggever Mike Verweij, voetballers Kenneth Perez en Pierre van Hooijdonk, FOX Sports en Voetbal International bij elkaar. Daarbij bedachten ze de vraag: ‘Hilvaria 6 is in vergaande onderhandelingen met een 46-voudig international. Weet jij wie het is?’



Klik op het pijltje naar rechts om alle afbeeldingen te zien:

Als je verder klikt in de afbeelding zie je op volgorde de kleuren van de clubs waar Van der Wiel heeft gespeeld: Ajax, Paris Saint-Germain, Fenerbahçe en Cagliari. Daarnaast heeft hij voor Oranje in de WK-finale gestaan.

Een hoop clubs, en wie weet komt binnenkort ook Hilvaria in het rijtje te staan.