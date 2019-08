Bredase sportschool 'verbiedt' Feyenoordshirt tijdens het sporten

Nu is Breda natuurlijk dé stad van NAC, maar toch vond de sportschool het 'noodzakelijk' om het 'Feyenoordverbod' in de voorwaarden te vermelden. "Het begon drie jaar geleden met een cliënt die in een shirt van de Rotterdam Marathon kwam sporten", begint eigenaar Sander Hoogenboom zijn verhaal. "Die dreigde dat hij de volgende keer een Feyenoordshirt aan zou trekken, waarop ik zei: 'Als je dat doet, dan verander ik mijn algemene voorwaarden!'"

"Hij dacht dat ik dat niet zou doen, maar ik deed dat dus mooi wel", vertelt Hoogenboom lachend. En zo werd een grapje omgezet in een serieuze actie. Want bij Artikel 7, Lid 4 staat inderdaad: Het is niet toegestaan om kleding of wat voor attributen dan ook te dragen die linken, verwijzen of onderdeel zijn van Feyenoord. Kleding van andere clubs is geen probleem.

Shirts van Feyenoord zijn niet toegestaan, van andere clubs wel. Foto: Fitbody.nl



Trainen in Feyenoordshirt

Hoogenboom was zelf eigenlijk alweer vergeten dat dit zo in zijn voorwaarden staat. "Tot ik laatst een foto van een van mijn cliënten op Instagram zag, die in mijn sportschool aan het trainen was met een Feyenoordshirt. Toen heb ik wel weer even naar die voorwaarden verwezen", lacht hij.

De sporter in kwestie is uiteraard niet geroyeerd en mag gewoon blijven trainen. "Het is allemaal een grote grap. Zo bekrompen ben ik natuurlijk niet", wil hij wel even benadrukken. "Ik had er tot laatst zelfs niet meer over nagedacht dat het erin stond. Bovendien leest echt nooit iemand die voorwaarden! Maar iedereen is welkom, hoor!"

'Uit de hand gelopen grap'

Het is overigens wel echt zo dat Feyenoord nooit zijn favoriete club zal worden. "Maar dat ze het donderdag Europees goed hebben gedaan, vind ik wel weer mooi voor het Nederlandse voetbal", vindt hij. "Ik haat de club niet, deze voorwaarden zijn puur geboren uit een hand gelopen grap."