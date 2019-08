Laatste editie Ballonfestival Grave heeft last van harde wind, ballonnen blijven aan de grond

Het allerlaatste ballonfestival in Grave heeft dit weekend last van het stormachtige weer. Vrijdagavond bleven alle 35 ballonnen aan de grond omdat de wind te sterk was voor een rustige vaart. "Wij vinden het niet verantwoord om de ballonnen op te laten stijgen", liet Paschal Noor rond acht uur vrijdagavond weten. Ondanks de teleurstelling werd zijn mededeling met applaus ontvangen.

"Het is jammer, ja, maar het is goed dat de veiligheid voor alles gaat." Een echtpaar had zich erop verheugd om met hun zoon in de ballon te stappen, maar hoopt nu dat het weer zondag goed is, zodat de ballonvaart dan ingehaald kan worden. "Alleen kan ik dan niet mee", zegt de zoon. Hij vertrekt zaterdag op vakantie naar Terschelling.

Wind nam eerder toe dan verwacht

"De wind van morgen speelt ons nu parten", zei Paschal Noor vrijdagavond. "De verwachting was dat de wind rond elf uur zou gaan toenemen, maar die is enorm eerder uitgekomen en dat betekent dat het nu al harder aan het waaien is." Daarmee gaf het weer een valse start aan het tiende ballonfestival in Grave, dat meteen ook het allerlaatste is. "Het is mooi geweest", constateerde de organisatie eerder al.

Paschal Noor was er vanaf het begin bij. "Ik ben zelf ballonvaarder en kom regelmatig op andere festivals hier in Nederland, maar ook in het buitenland. Toen ik met een paar andere inwoners het voorstel lanceerde om eens vanaf Grave met een paar ballonnen op te stijgen kreeg ik al snel een clubje mee."

Meer ballonnen en meer publiek

Ze begonnen tien jaar geleden met achttien ballonnen waar op een avond zeventig passagiers mee omhoog mochten. Dat groeide uit naar zeventig ballonvaarten verdeeld over twee avonden. "Ruim driehonderd passagiers hebben daarvoor in januari al een ticket gekocht."

Maar niet alleen deden er steeds meer ballonnen mee, ook het aantal bezoekers groeide. Er kwamen andere activiteiten bij waaronder een kleine kermis. Dat roept de vraag op waarom zo'n goedlopend festival dan toch stopt. "We zijn uit ons jasje gegroeid", concludeert Paschal Noor lachend. "We doen dit met vrijwilligers en die stoppen er heel veel tijd en energie in. Maar we hebben een punt bereikt waarop het niet meer in deze vorm te doen is."

Stoppen op het hoogtepunt

"Ze zeggen wel eens dat je op het hoogtepunt moet stoppen. We hebben alles gedaan wat we wilden doen, elk jaar kwamen we met iets nieuws, maar het is mooi geweest."

Hij meent dat er nog maar één mogelijkheid is voor een eventueel voortbestaan van het festival. "Dan moet het commerciëler en dat is iets wat we niet willen. Het is altijd een laagdrempelig, kleinschalig evenement geweest waar iedereen gratis van kon genieten. Dat wilden we ook. Het is de charme van dit festival, maar het is bijna niet meer om te doen."

Zelfs al zou zich een groep opvolgers melden, dan nog betwijfelt Paschal Noor of die het over zouden kunnen nemen. "We hebben een fantastisch draaiboek, en een geweldig calamiteitenplan en alle medewerking van overheidsinstanties en gemeente. Maar dan nog is het niet gemakkelijk om dit soort evenementen over te nemen. Daarvoor komt er te veel bij kijken, wat je niet zomaar vast kunt leggen."

Ondanks het stormachtige weer zal het festival zaterdag wel doorgaan.