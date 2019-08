Schiettent Park Hilaria gesloten, volgens politie vallen wapens onder de wapenwet

Schiettent Special Forces op Park Hilaria in Eindhoven is vrijdag gesloten. Volgens de politie werd er met wapens geschoten die onder de wapenwet vielen. Het gaat om airsoft-pistolen van het merk Walther. Volgens de kermisexploitant werkt hij al vier jaar met de wapens en heeft hij er een ontheffing voor.

Bij de schiettent kun je op borden met menselijke silhouetten schieten. De vier wapens zijn vrijdag ingenomen door agenten. De exploitant hoefde de deuren van de agenten niet te sluiten, maar had zonder wapens geen andere keus.

Schiettentexploitant Gilles de Poorter wil zelf verder niet reageren en laat zich vertegenwoordigen door de kermisvakbond.

Omdat ze op gewone wapens lijken is het bezit van airsoftwapens in Nederland verboden, tenzij je bij een speciale vereniging met een vergunning zit. Volgens Atze Lubach van kermisvakbond Bovak geldt ook voor kermisattracties een uitzondering op de wapenwet.

Al drie keer eerder op Hilaria

Hij begrijpt dan ook niet dat de wapens in beslag zijn genomen. "Gilles reist al jaren met die attractie door het land en heeft ook al vaker op Park Hilaria gestaan. Als je op een kermis staan, heb je als exploitant ook een vergunning van de gemeente. In dit geval is dit door de organiserende stichting geregeld. De gemeente wist dat er een schiettent zou staan."

Lage schietkracht

Van pijl en boog tot luchtbuksen, bij schiettenten wordt al jaren geschoten met wapens die buiten het kermisterrein onder de wapenwet vallen, aldus Lubach. "De wapens zitten vast met een kabel dus je kunt ze ook niet meenemen. Bovendien heeft zo'n airsoftwapen een veel lagere schietkracht dan bijvoorbeeld een luchtbuks."

De exploitant heeft ook een boete gekregen. "Het gaat om wapens die op echte wapens leken. Dat is strafbaar. Het OM besluit over eventuele vervolging en of het schiettuig vernietigd moet worden. Of de zaak openblijft is aan de exploitant. Alleen mag dat niet meer met dergelijke gasdrukwapens," aldus de politie.