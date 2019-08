Huis in Tilburg beschoten, zes kogelgaten in rolluik: buurtbewoners vermoeden vergissing

Buurtbewoners kunnen zich niet voorstellen dat het stel in het huis dat beschoten is problemen heeft, zo vertellen ze zaterdagochtend tegen onze verslaggever. De bewoners waren op het moment van de schietpartij thuis. Ze werden door de politie in veiligheid gebracht.

Schutter gaat er op scooter vandoor

Op camerabeelden is volgens een politiewoordvoerder te zien dat er rond twee uur een donkere scooter voor het huis stopt. De bestuurder, hij zat alleen op de scooter, ging er na de schietpartij vandoor in de richting van de Oude Hilvarenbeekseweg.

De politie gaat ervan uit dat de scooterrijder ook de schutter is. Op de vraag of op de beelden te zien is dat er op het huis geschoten wordt, antwoordt een woordvoerder dat de beelden niet heel duidelijk zijn. "Maar er is te zien dat de scooterrijder zijn arm beweegt." De schutter is zaterdagochtend nog niet gevonden.



Camerabeelden

Agenten hebben vrijdagnacht onderzoek gedaan in de omgeving. Ook hebben ze camerabeelden bekeken.

De politie vraagt getuigen die meer weten zich te melden. Ook is ze nadrukkelijk op zoek naar camerabeelden uit de omgeving.