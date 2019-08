'Slordigheden RKC worden direct afgestraft door AZ bij vuurdoop in eigen huis'

RKC'er Darren Maatsen in duel met AZ'er Owen Wijndal. (Foto: VI Images)

RKC heeft zondagmiddag met 0-2 van AZ verloren. Oussama Idrissi scoorde twee keer. De Alkmaarders kwamen geen moment in de problemen, ook omdat RKC bijna de hele tweede helft met een man minder speelde na een rode kaart voor verdediger Juriën Gaari.

Clubwatcher John Nelissen vindt dat RKC werd overklast door AZ. In de video in de tweet legt hij uit waarom.

In de 35e minuut schoot Idrissi de bal beheerst in de verre hoek en in de extra tijd van de eerste helft sch

oot hij van dichtbij hard raak. Beide keren was Myron Boadu de aangever. Idrissi bracht zijn doelpuntentotaal op drie. Vorig weekend was hij tegen Fortuna Sittard (4-0) ook al trefzeker.

Bij RKC werd keeper Etienne Vaessen vlak voor de 0-2 per brancard afgevoerd omdat hij duizelig was na een botsing. Hij werd vervangen door Kees Heemskerk.

Tilburgers onderuit tegen Vitesse

Willem II wist zaterdag de trouwe supportersschare bij de eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Vitesse niet kunnen trakteren op een overwinning. Het elftal van trainer Leonid Sloetski was met 2-0 te sterk voor de Tilburgers. Beide doelpunten vielen na rust en kwamen op naam van Grot en Matavz.

Teamwatcher Fabian Eijkhout vindt dat Willem II terecht heeft verloren. In de video in de tweet legt hij uit waarom.

Doelman Timon Wellenreuther zag er niet gelukkig uit bij het tweede doelpunt. De Duitser, die bij de openingswedstrijd van het seizoen ook in de fout ging, verwijt zichzelf niets. Hij baalt vooral van de nederlaag. "En het ontbrak ons aan geluk."

In de video legt doelman Timon Wellenreuther waarom hij zichzelf niets verwijt.

De enige speler die over een tijdje met een goed gevoel terug kan kijken op de wedstrijd tegen Vitesse is Rick Zuijderwijk. De achttienjarige middenvelder maakte zijn profdebuut. Al werd dat door de nederlaag minder mooi dan gehoopt.

Rick Zuijderwijk was erg blij met zijn officiële debuut bij Willem II. In de video vertelt hij daar meer over.