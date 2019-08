Bij autovoetbal gaat het er hard aan toe: 'Maar iedereen moet maandag gewoon naar zijn werk kunnen'

Ronkende motoren, kapotte bumpers en flinke botsingen: het gaat er hard aan toe bij het autovoetbal in Almkerk. Het publiek smult van het spektakel, maar tijdens een training van een van de teams ging het woensdag goed mis. Een geprepareerde auto sloeg over de kop en kwam in de sloot terecht. Een vrouw die in die auto zat, raakte zwaargewond. Haar dochter liep lichte verwondingen op. Hoe veilig is de sport eigenlijk?

"De auto moet aan allerlei eisen voldoen. Er komt wel eens een auto op de kop en dan moet je gewoon goed ingebouwd zitten", legt organisatrice Marije Vos uit. Daarom moet de gehele auto van binnen gestript worden, wordt er een pijp achter de bestuurdersstoel gelast en dragen de chauffeurs beschermende kleding.

Zonder technische keuring, geen autovoetbal. De teams krijgen een half jaar van tevoren het reglement toegestuurd waaraan de auto's moeten voldoen. Tijdens het klussen komt de organisatie een aantal keer langs om te kijken hoe alles verloopt. Op de ochtend voordat de auto's de arena binnenrijden worden ze gekeurd.

De flinke klappen van het spel, laten weinig over van de sloopauto's. Zo nu en dan worden bumpers uit het veld gehaald. "Het is natuurlijk geweldig dat die er af en toe een keer af komt. Je verliest altijd wat onderdelen, maar zolang het in de auto maar veilig is en er geen losse onderdelen rondvliegen zijn wij helemaal tevreden."

Rijden met verstand

Het beperkte speelveld zorgt dat de bestuurders geen hoge snelheden kunnen bereiken, het publiek staat op flinke afstand en de brandweer staat paraat: de teams kunnen zich dus zorgeloos richten op het spel.

Patrick Roubos komt glunderend terug van zijn eerste wedstrijd. "Eerste wedstrijd gewonnen met 1-0!" Hij doet al twaalf jaar mee aan het toernooi. De teamcaptain mag dat eerste doelpunt op zijn naam schrijven. "Ik heb een bestelwagen, dus gewoon wat langzamer starten dan de rest. Even kijken waar de bal heen gaat en hem dan binnentikken."

Er zit dus meer tactiek in het spel dan het misschien op het eerste gezicht lijkt. Ook bij de chauffeurs staat de veiligheid voorop. "We mikken wel op de bal en niet op de persoon. Het is een gezellig spelletje en het is de bedoeling dat iedereen maandag gewoon weer naar zijn werk kan. Dus: rijden met verstand."