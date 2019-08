Eduard heeft voor de tweede keer kanker moet bakkerij wéér sluiten: 'We moeten onze passie opgeven'

"Ze hebben de poten onder onze kont vandaan geslagen", vertelt Agnes over het moment waarop zij en Eduard te horen kregen dat de kanker terug was. Zeven jaar geleden kreeg Eduard prostaatkanker en moest hij zijn bakkerij ook al sluiten. Toen hij beter was, begon hij zijn huidige bakkerij in Waspik. Maar nu moet hij maandag wederom onder het mes. Dit keer om een tumor op zijn longen te verwijderen. Een derde van zijn long wordt daarbij verwijderd en zijn lymfeklieren. "En dan is het maar afwachten hoe ik daaruit kom", vertelt Eduard. "Blijft alles schoon? Of moet ik nog een nieuw traject in? Dat moeten we helaas afwachten."

Steun in de rug

"Naast dat het een vreselijke ziekte is, moeten we ook nog onze hobby opgeven", zegt zijn vrouw Agnes. Het bakkersstel haalt veel energie uit het werk. "Het is gewoon te leuk. En vooral nu het slecht met ons gaat zie je hoeveel de klanten voor ons betekenen: mensen komen met kaartjes, bloemen, en lieve woorden. Dat geeft je gewoon onwijs veel kracht om door te gaan."

De klanten van de bakkerij zijn geschokt door het nieuws over de gezondheid van Eduard. "Ik kom hier zo graag!", zegt een van de vaste klanten. "Er is altijd tijd voor een praatje en het brood is zo lekker. Ik heb nu heel mijn vriezer vol liggen met brood, maar daar ga ik het natuurlijk nooit lang genoeg mee volhouden.""Ik ga hem missen, ons bakkertje", zegt een andere klant. "Maar hij is sterk, hij komt hier gewoon uit!"

Heropenen

Begin oktober wil het stel de bakkerij weer openen, mits de gezondheid van Eduard dat toe laat. "We willen gewoon heel graag door. Met de bakkerij, maar natuurlijk ook met leven. Hopelijk krijg ik daar de kans voor", zegt de bakker.