NAC-supporters zijn boos over duurder pilsje en dreigen verkooppunten in het stadion te blokkeren

De supporters van NAC Breda gaan vrijdagavond mogelijk actievoeren. De aanhang is het niet eens met de verhoging van de bierprijs. Een glas pils gaat in plaats van 2,50 voortaan 2,70 euro kosten. "Dat moet worden teruggedraaid", zo zegt supportersgroep Breda Loco's, die in de rust van NAC-Helmond Sport de verkooppunten wil blokkeren. Horeca-exploitant NHG zegt niet anders te kunnen en wil het uitleggen.

"The only thing we fear, is running out of beer!" Iedereen die weleens in het Rat Verlegh Stadion komt, kent het spandoek met deze tekst. Bier is belangrijk bij het 'Avondje NAC', de Bredase aanhang staat er om bekend stevig door te drinken tijdens thuiswedstrijden van hun club. Sterker nog, ze pakken de meeste pilsjes van alle Nederlandse voetbalfans.

'Niet voor mezelf, maar uit solidariteit'

Het is dan ook niet vreemd dat de NAC-supporters beginnen te steigeren als de bierprijs wordt verhoogd. NHG Horeca Group, het bedrijf dat de horeca in het stadion exploiteert, gaat voortaan geen 2,70 euro voor een pilsje vragen. In het nieuwe seizoen is de dorstige fan straks per liter bier een euro meer kwijt dan voorheen.

Die prijsverhoging is bij supportersgroep Breda Loco's niet goed gevallen. "Ik kan het mezelf best veroorloven", zegt woordvoerder Martijn Koks namens hen, "En mijn vrienden ook. Maar ik vind dat wij op moeten komen voor alle supporters. Uit solidariteit, ja. Niet iedereen kan dat betalen. Het moet worden teruggedraaid."

'Kleinste bekertje dat er te vinden is'

De Breda Loco's hebben nog een ander argument. "Het bier wordt nu al in het kleinste plastic bekertje geschonken dat je maar kan vinden", vertelt Koks. "In ons stadion zijn de plastic bekers namelijk 0,2 in plaats van 0,25 liter. Ons bestedingspatroon is bovengemiddeld als je dat vergelijkt met andere clubs en we hoeven niet verder te worden uitgemolken. Het gaat ons overigens niet alleen om de bierprijs, maar om de algehele consumptieprijs."

Stichting Vak G lijkt zich van de achterban het minst druk te maken om de prijsverhoging. De Clubraad van NAC plaatst wel vraagtekens, maar gaat er niet met gestrekt been in. "Wij vinden dit een buitenproportionele stijging", zegt voorzitter Geert van Poppel. "Maar mogelijke acties zijn op eigen initiatief van andere geledingen."

Blokkade van de verkooppunten

Want er worden acties beraamd. Als de prijsverhoging niet wordt teruggedraaid, wil de Stichting Breda Loco's in de rust van NAC-Helmond Sport de verkoopcounters blokkeren zodat er niets verkocht kan worden en de horeca-uitbater het in zijn portemonnee voelt.

"Dat wordt wel even pijn lijden, maar we hopen op begrip van iedere supporter. Wij doen dit namelijk voor iedereen" zegt Martijn Koks.

Exploitant Ebert Dollevoet van NHG Horeca Group is hier niet blij mee en zegt dat een prijsverhoging echt nodig is. "Wij zijn nu de boeman en dat is niet eerlijk", zo zegt hij. "Mijn leveranciers verhogen aan de achterkant ook hun prijzen. Er wordt al jaren maar verhoogd en verhoogd, één of twee keer per jaar. Dat moet ik een keertje doorrekenen naar de consument. Echt, dan is 20 cent redelijk."

Tekst en uitleg

"In het hoofdgebouw bij NAC heb ik al jaren geen prijsverhoging doorgevoerd", vervolgt Dollevoet. "Maar dat gaan we aan de supporters uitleggen. Donderdag is er een vergadering van de Clubraad van NAC en daar zal ik bij zijn om tekst en uitleg te geven. Ik kan ze laten zien hoe het zit en dan praten we verder. Ik wil geen problemen met de supporters en gewoon uitleggen dat dit af toe een keer moet."

De Breda Loco's wachten het gesprek met NHG af voordat ze daadwerkelijk tot actie overgaan. "Dit doen we omdat NHG in het verleden ook achter de schermen veel voor NAC heeft gedaan", aldus Martijn Koks.